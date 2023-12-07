По усій території України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт російського винищувача МиГ-31К з аеродрому Саваслейка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 12:56 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:56 (alerts.in.ua)Причина повітряної тривогиЯк відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований в Нижньогородській області Росії. "Увага! Вся Україна – ракетна небезпека.Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка", – пише пресслужба Повітряних сил.Нічна атака 6 грудня У ніч на 6 грудня російські терористи вкотре атакували Україну БпЛА типу Shahed. Ворог запустив безпілотники з двох напрямку – мис Чауда та Курська область.Протиповітряна оборона знищила 41 ударний БпЛА противника. До захисту були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України.Усього було зафіксовано 48 безпілотників. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.