По усій території України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаСтаном на 12:46 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:46 (alerts.in.ua)Причина повітряної тривогиЯк відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. Закликають не ігнорувати сигнал. "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", – пише пресслужба Повітряних сил.Відбій повітряної тривогиСтаном на 13:50 в низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.Загалом повітряна тривога тривала близько години. Атака на Україну 7 грудня У ніч на 7 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Безпілотники запустили зі сторони мису Чауда. Загалом ворог застосував 18 ударних БпЛА, а основними напрямками були Хмельницька й Одеська області. "В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", – писала пресслужба Повітряних сил. До захисту країни від повітряної загрози залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.