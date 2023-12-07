Рух VETERANKA разом з журналістами-волонтерами і шахістами-професіоналами, за партнерства РБК-Україна, продовжують збір коштів на закупівлю патронів для снайперів з 67-ї і 112-ї бригад та “Легіону Свободи” Нацгвардії.РБК-Україна розповідає, як можна приєднатися до збору.Реквізити збору: Приватбанк: 4149629331858043 (Василина Думан) Монобанка: за посиланням Paypal: [email protected]Також запрошуємо на офлайн-подію в рамках збору!Музика, стендап, поезія, спілкування з військовими, волонтерами, блогерами та фінал благодійного шахового турніру.Час і місце: Київ, субота 9 грудня, з 13:00 до 17:00, простір Peremoga (Ярославів вал, 15).Вхід: донат на один набій 338 калібру для снайперів – 300 гривень (можна донатити більше).Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.