8 грудня православні в Україні вшановують пам’ять мучениці Анфіси Римської.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняАнфіса Римська вважається православною церквою як мучениця. Свята жила у Римі, її хрестив святитель Амвросій Медіоланський. Анфіса відмовилася від пропозиції дружини римського градоначальника прийняти аріанство (єресь, догмати якої, на відміну від канонічного християнства, стверджують нерівність у Святій Трійці Бога-Отця, Бога-Сина та Святого Духа) і була спалена.Вважалося, що цього дня дівчата мають присвятити роботі руками. Саме цього дня розпочиналася підготовка до весілля, яке святкувалося наступного року. Дівчата починали ховати та вишивати, зображуючи поширені символи-ромби, які символізували родючість. Наші пращури вірили, що такий орнамент здатний принести в будинок щастя.Цього дня треба молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.Наші пращури помітили, що у цей день вшановується пам’ять свята. Вважалося, що вона допоможе захиститись від негативу.Головні прикмети цього дня Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то весна буде морозною. Якщо синиці шукають собі укриття, це означає, що буде хуртовина Якщо мете завірюха, то влітку буде багато дощів Якщо у цей день синиці цвірінькають із самого ранку, значить уночі вдарить мороз Якщо птахи ховаються під дахом, то буде хуртовинаЩо не можна робити у цей деньСьогодні не можна згадувати минуле, плакати і сумувати. Також намагайтеся ні з ким не сваритися і не конфліктувати, оскільки недоброзичливець може вас наврочити.Хто святкує День ангела – Кирило, Вікторія, Сергій, Анфіса. Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.Читайте також про те, коли відзначатиме головні зимові свята за новим календарем.