Необхідним антиоксидантом природного походження, який важливий для людей є вітамін С. Він настільки важливий для організму, що довкола його вже складають легенди.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.В які міфи не варто віритиВітамін С захищає від ГРВІБагато хто думає, що вітамін С потрібно приймати у великих кількостях, щоб стимулювати імунітет та знижувати ризик захворіти на ГРВІ. Однак, це міф.Варто знати, що при надходженні в організм великих доз вітаміну С знижується його всмоктування в кишківнику, а надлишки швидко виводяться.Найбільше вітаміну в апельсинахНайкраще джерело вітаміну С лимони та апельсини – це міф.Насправді цитрусові багаті на аскорбінову кислоту, але вони далекі від першого місця. Лідери за вмістом вітаміну С: шипшина, солодкий перець та чорна смородина.Вітамін С знижує ризик ракуМіфом також вважається, що прийом вітаміну С допомагає знизити ризик розвитку онкологічних захворювань.Нутриціолог каже, що не існує доказових наукових досліджень, які хоч якось підтверджували взаємозв’язок між гіповітамінозом вітаміну С та ризиком розвитку онкології.Норма вітаміну СДенна норма вітаміну С відрізняється: для жінок – 75 мг для чоловіків – 90 мг для дітей 5-8 років – 25 мг діти 8-13 років – 45 мг підлітки 14-18 років – 65-75 мгДодавай до норми ще 35 мг вітаміну, якщо ти палиш. Адже куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі. Раніше лікар називала вітаміни, які покращують стан шкіри, волосся та зубів.Також ми писали, в якому випадку можна змінювати сімейного лікаря.