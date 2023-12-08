У Росії спалахнув у повітрі літак. Це другий випадок за два дні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали MASH та Astra .На літаку рейсу "Новосибірськ – Москва" виникло загоряння двигунів."Літак вилетів вчасно. Однак при наборі висоти з обох двигунів раптом полетіли іскри та язики полум’я. Екіпаж запросив у диспетчера посадку, після чого зміг успішно приземлити судно", – повідомив канал SHOT. Літак негайно приземлився. На борту було 176 осіб – обійшлося без постраждалих."Під час посадки капітан сказав, що спалахували гальма. Усі пасажири вже вийшли, все гаразд. Рейс призначили на 14:20", – розповів каналу ASTRA один із пасажирів.Займання могло статися через те, що двигун працював у нестійкому режимі.Авіаподії в РосіїНагадаємо, що 7 грудня, в Росії, у літака в повітрі спалахнув двигун. Це сталося за кілька хвилин після зльоту.Також ми писали, що в літаків російського виробництва "Суперджет" відмовили навігаційні бази даних. Ймовірно, це пов’язано з санкціями.До речі, російські літаки через санкції не можуть пофарбувати. На спеціальну фарбу чекають по 3-4 місяці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.