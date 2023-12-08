Російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу “Шахед” із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА "Shahed-136/131" та шести зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "Шахедів" – Дніпропетровська область, зенітних керованих ракет – Харківська область", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БПЛА противника. Нічний удар по Україні 8 грудняСьогодні вночі у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. Незабаром після першого вибуху у регіоні оголосили повітряну тривогу. Мер міста до закінчення тривоги перебуватиме в укриттях і не публікувати кадри з місця пригод.Повідомляється, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.Внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого – 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров’я задовільний.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.