У Києві та Київській області було чути вибухи вранці 8 грудня. Повідомляється про роботу систем ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).КОВА попередила жителів Київської області про ракетну атаку"Мешканці Київської області! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО", – повідомили на каналі.Адміністрація попросила слідувати інформаційній тиші, а також не знімати та не викладати у мережу роботу наших захисників!"Подбайте про власну безпеку – знаходитеся в укриттях або дотримуйтесь правил "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги", – повідомили в КОВА.На даний момент у Києві та області оголошено повітряну тривогу

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)Робота ППО в Києві та області29 листопада під час атаки дронів по Україні, ППО знищила безпілотники у Київській та низці інших областей.Раніше ми писали, що наприкінці листопада у Києві працювала система ППО. Українські військові збивали дрони, запущені російськими військами. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.