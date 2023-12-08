У Пентагоні назвали кількість поранених через атаки бойовиків на військові бази США на Близькому Сході.Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.За її словами, на 7 грудня було скоєно близько 78 нападів на військові бази США."Наразі немає інформації про нові напади на наші бази в Червоному морі або в інших місцях. На сьогодні, за моєю інформацією, на наші бази було скоєно близько 78 нападів", – сказала заступник прес-секретаря.За інформацією Сінгх, за останню добу не було зафіксовано жодного нападу на наші війська."За останні 24 години ми не бачили жодних нападів на наші війська. Це останнє, що я маю на цю мить", – заявила заступник.Також Сінгх розповіла про поранених. За її словами, кількість становила близько 66 військових."Станом на 4 грудня, близько 66 наших громадян отримали несерйозні, безпечні для життя травми, і всі вони повернулися на роботу", – сказала Сінгх.Напад на військові бази СШАВійськові бази США на Близькому Сході регулярно зазнають обстрілів з боку Іраку та Сирії. Активна фаза розпочалася після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.Повідомлялося, що днями бойовики атакували 15 ракет американську військову базу. Обійшлося без постраждалих.Наприкінці жовтня, через атаки безпілотників на американські бази в Іраку та Сирії, поранення отримали 20 людей.У відповідь США завдали ударів по двох об’єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.