В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних сил України."Увага! Імовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях – 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – повідомили у Повітряних силах.Карта повітряних тривог на даний момент (на 07:20):

Фото: скріншот карти повітряних тривог України (alerts.in.ua)Оновлено 07:24 : "Черкаси – знаходитесь у укриттях! Ракети з Черкаської області у напрямку Київської області. Курс може змінюватись", – Повітряні Сили.Ракети у Кіровоградській області напрямком на захід.Оновлено 07:32: "Ракети курсом на Київ з південного напрямку", – Повітряні Сили.Оновлено 07:47: Повітряні Сили повідомляють, про чергову групу ракет в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровську область.Ракети курсом на Павлоград, можливий попередній маршрут.В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу."Не ігноруйте тривогу, працюватиме ППО проти російських ракет", – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.Ракетна атака росіян по УкраїніВостаннє росіяни атакували подібними ракетами Україну в ніч проти 21 вересня . Вони випустили 43 ракети. Більшість ракет ЗСУ збили.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.