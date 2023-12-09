Підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. Число прихильників “мирних” переговорів зросло до максимуму, але на специфічних умовах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного “Левада-центру”.У листопаді 2023 року більшість опитаних (74%) підтримують війну, не підтримують - 18% респондентів. Останні п’ять місяців продовжує зростати частка опитаних, які вважають, що війна проти України триває успішно. У листопаді цього року так вважали 66% респондентів (55% - у червні). Частка жителів Росії, які вважають, що слід розпочати мирні переговори, повторила максимальні показники за весь час спостережень - так само, як і у жовтні 2022 року (після розгрому російських військ у Харківській області та оголошення мобілізації) 57% опитаних завили про необхідність розпочати переговори. За продовження бойових дій виступають 36% респондентів. Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 листопада 2023 року серед 1625 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв’ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.Нагадаємо, за даними опитування “Левада-центру”, проведеного в серпні 2023 року, жителі Росії здебільшого не готові до компромісів. Тільки 20% опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди слід піти на певні поступки Україні (і лише 5% “певно” згодні йти на поступки).Неприпустимі за жодних обставин, на думку респондентів, вступ України до НАТО (75%), повернення ОРДЛО до складу України (75%), а також Запорізької та Херсонської областей до складу України (68%). З лютого 2023 року ці вистави практично не змінилися.