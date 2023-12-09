Українці можуть отримати деякі препарати за програмою “доступні ліки”. Ліки можна отримати безкоштовно або з деякою доплатою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.За даними відомства, у програмі "Доступні ліки" є понад 500 найменувань лікарських засобів та медичних виробів. Переліки ліків і виробів оновлюються двічі на рік.Побачити список препаратів, затверджених станом на 10 серпня 2023 року можна тут - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1495282-23#TextНеобхідно завантажити файл, там знайти повний список ліків, їхню міжнародну назву, торговельну назву ліків, найменування виробника, а також суму доплати за кожне дозування - нуль або ж певна сума.Також перевірити, чи включений препарат в програму "Доступні ліки" можна через чат-бот "Спитай Гриця", створений ГО "Ліки контроль".Чат-бот доступний в телеграмі: https://t.me/SpytaiGrytsia_botЗауважимо, що до програми "Доступні ліки" включені засоби, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, які застосовуються в усьому світі.Нагадаємо, громадяни України можуть отримати безкоштовні ліки для лікування розладів психіки та епілепсії. Для цього необхідно звернутися до лікаря та отримати рецепт.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.