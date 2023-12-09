Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та автівки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.До нового військового пакету увійшли: розвідувальний безпілотник LUNA NG; 10 розвідувальних дронів VECTOR; 1 750 снарядів калібру 155 мм; 70 автоматичних гранатометів MGW; 6 патрульних машин; 8 вантажівок Zetros; 100 тисяч військових аптечок.Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував за "зимовий" пакет допомоги від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T.Допомога НімеччиниНімеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.Також стало відомо, що у Німеччині закінчила навчання друга група українських операторів ЗРК Patriot. Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.