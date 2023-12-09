Росія може повторити ударами крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.За його словами, росіяни минулої осені та зими витратили понад тисячу крилатих ракет. Мова йде про авіаційні Х-101, Х-555 та морського базування "Калібр". Ігнат додав, що на той час Україні вдалося знищувати їх наявним західним та радянським озброєнням."Це дві батареї NASAMS, одна IRIS-T і решта всі радянські системи. Плюс ПЗРК і мобільні вогневі групи, які набирали обертів", – сказав речник.Ігнат додав, що після серії масованих ударів взимку окупанти взяли паузу, щоб відновити запаси крилатих ракет. Після цього удари повторилися влітку, а з кінця вересня росіяни знову взяли паузу.Речник Повітряних сил допустив, що окупанти можуть повторити обстріли України крилатими авіаційними ракетами типу Х-101/Х-555."Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити – хто його знає. Поживемо – побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили", – заявив Ігнат.Ракетний обстріл України 8 грудняНагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито.Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет також збили у Дніпропетровській області, але було влучання, є жертва.Детальніше про вчорашні атаки ворога – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.