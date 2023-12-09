Верховна рада обрала нового голову Комітету з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича. Його очолив нардеп з фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту та народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.За таке рішення проголосували 247 народних депутатів. Наразі у складі парламентського комітету зі свободи слова четверо нардепів: Ярослав Юрчишин (голова); Євгеній Брагар (заступник); Сергій Швець (секретар); Нестор Шуфрич.Що відомо про ЮрчишинаЯрослав Юрчишин був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Голос" номером 7 у списку. Є першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики.У червні 2021 року оголосив про своє приєднання до новоствореного об’єднання "Справедливість" та про недовіру голові фракції "Голосу". Входив до Ради громадського контролю при НАБУ у 2015-2016 роках.Справа ШуфричаНагадаємо, восени 2023 року нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу оголосили підозру у державній зраді. У ході обшуків у проросійського депутата виявили георгіївські стрічки, медалі, ордени і не тільки.У грудні нардепу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.Рада зняла Шуфрича з посади голови Комітет ВР з питань свободи слова, але мандата його так і не позбавили.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.