Сьогодні, 8 грудня, у двох районах Київської області може бути гучно. Жителів Бучанського та Вишгородського районів попередили про заходи з розмінування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram."Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", – йдеться у повідомленні КОВА.Крім того, про можливість гучних вибухів попередили і мешканців Вишгородського району. "Сьогодні на території району також проводять ліквідацію вибухонебезпечних предметів", – йдеться в наступному повідомленні.Жителів двох вищезазначених районів попросили зберігати спокій та прямувати в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги. Вибухи у Києві та області 8 грудняНагадаємо, під ранок 8 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.Варто зазначити, що сьогодні у Києві та Київській області було чути вибухи. Повідомлялось про роботу систем ППО.Зрештою силам ППО вдалось збити усі російські ракети, які летіли на Київ, на підльоті до столиці. Ворог атакував із бомбардувальників вперше з кінця вересня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.