У Києві просто в ці хвилини столичні комунальні служби розпочинають демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.Для демонтажу складної конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О.К. Антонова. Фото: у Києві демонтують пам’ятник радянському полководцю Щорсу (КМДА)Демонтаж пам’ятників російськім діячам у КиєвіКабінет міністрів на засіданні 10 листопада виключив з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’яток пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, а також ще три проросійські монументи, що розташовані у столиці.15 листопада у Києві на Берестейському проспекті було демонтовано пам’ятник російському поету і письменнику Олександру Пушкіну.У квітні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви". Документ покликаний деколонізувати топонімію і впорядкувати використання географічних назв у населених пунктах України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.