В Україні станом на 25 листопада 2023 року було пошкоджено 1750 об’єктів культури. Найбільше з них постраждали в Донецькій та Харківській областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінкульт.За даними Мінкульту, найбільше росіянами пошкоджено чи знищено клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.Загалом, як вказано, постраждали: клубні заклади - 864; бібліотеки - 613; заклади мистецької освіти - 136; музеї та галереї - 106; театри, кінотеатри та філармонії -31.Пошкоджень і руйнувань також зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 266 територіальних громадах. Це 18,1% від загальної кількості територіальних громад України.Найбільше у Донецькій – 83%, Сумській – 53%, Харківській – 52% областях.Раніше РБК-Україна повідомляло, що застосунок Lookout, який використовують люди з порушеннями зору, тепер доступний і українською мовою.Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні сайти державних органів будуть більш доступними для людей з порушенням зору, слуху чи моторики.Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні спростили процедуру оформлення інвалідності для військових.Також ми писали, що Верховна рада ухвалила законопроект, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.