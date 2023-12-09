Північна Корея заявила про плани запустити в найближчому майбутньому більше “супутників-шпигунів” для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Зазначається, що розвідувальні супутники Пхеньяна будуть створені на зразок космічного апарата Malligyong-1, який КНДР вивела на орбіту в листопаді, чим, на думку урядів США, Південної Кореї та Японії, порушила резолюції Ради Безпеки ООН."У разі потреби вони чудово виконають роботу з керівництва та підведення нас до надпотужного удару", – заявили у Північній Кореї.Варто зазначити, що радники з питань національної безпеки США, Південної Кореї та Японії мають намір провести тристоронню зустріч у Сеулі в суботу, 9 грудня, щоб обговорити військову діяльність КНДР та інші глобальні проблеми.КНДР вивела на орбіту "супутник-шпигун"Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.Згодом Пхеньян заявив, що втручання в роботу його супутників означатиме проголошення війни. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.