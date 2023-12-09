Деякі українські монети можуть коштувати десятки тисяч гривень. Для нумізматів вони цінні тим, що рідкісні. Часто обмежений їхній тираж є наслідком помилки при карбуванні монет.Про те, як виглядає 1 гривня, вартість якої оцінюють у 20 тис. грн, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію сайту Монети-ягідки.1 гривня 1992 рокуЇї вартість коливається від 10 тис. до 20 тис. грн. Ціна залежить від різновиду штампа та стану монети.Це була пробна монета, яку карбували при налаштуванні обладнання. Точний тираж невідомий, оскільки перші монети виготовляли без гуртового напису. Експерти зазначають, що таких монет в обігу, скоріш за все, нема, тому їх шукати треба тільки на аукціонах.

1 гривня 1992 р. 1.1ААг, гладкий гурт (фото: Монети-ягідки)Ці монети вважаються "незакінченими", бо на момент карбування не було інструменту для нанесення напису на гурт.Цінною також є різновид монети 1 гривня 1992 р. 1.1АА1, три крапки на гурті. Вартість такої сягає до 20 000 грн.З технічних причин деякі монети мають на полі вказану дату 1992 р., а на гурті – 1994 р. або 1995 р. Ціна такої гривні 1992 року з датами 1994 або 1995 на гурті коливається в межах 15 тис. – 20 тис. гривень.

Ось так виглядає монета 1992 року із датою на гурті 1994 і 1995 років (фото: Монети-ягідки)Де продати рідкісні монетиРідкісні монети можна продати на аукціонах Violity, Crafta, форум "Монети ІТК". Перед купівлею цінного лоту варто проконсультуватись з експертом, щоб точно придбати автентичний товар, бо іноді на аукціонах продають фальшивки під виглядом оригіналу. Раніше ми показували, як виглядає 1 гривня за яку колекціонери готові віддати 4 тисячі доларів.Читайте також про те, як виглядають 2 копійки, які можна продати за 250 доларів.