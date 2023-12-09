Протягом минулої доби, 8 грудня, наші військові ліквідували 396 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили 11 одиниць військової техніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.Протягом доби ворог: провів 56 бойових зіткнень; здійснив 498 артобстрілів. Авдіївський напрямок Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.Мар’їнський напрямок Сили оборони відбили 24 атаки в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки. Шахтарський й Запорізький напрямки Наші воїни відбили всі атаки ворога. Зокрема, росіяни намагались відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.Досягнення наших воїнів "На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – пише пресслужба. Протягом доби військові ліквідували 396 терористів й знищили 11 одиниць техніки ворога, зокрема: 3 танки; 7 ББМ; 1 БпЛА;"Також було знищено 1 склад боєприпасів. Ще 6 одиниць техніки ворога пошкоджено", – додає пресслужба. Втрати Росії у війніЗгідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 120 військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.