Павло Фукс – російський олігарх із зв’язками з москвою та вищими ешелонами кремлівського керівництва, суб’єкт санкцій з боку держави Україна, не припиняє створювати чимало інтриг для усіх, хто уважно стежить за перебігом подій.

На тему усіх висунутих щодо нього звинувачень, Фукс, через свою речницю Катерину Рошук, палко заперечує будь-які зв’язки із російською владою. Він заявляє про свою відданість Україні, стверджуючи, що відмовився від громадянства рф, та акцентує на своїй підтримці Києва. Незважаючи на такі заяви, Фукс не зміг розвіяти хмару підозр, яка міцно нависла над ним. Українська влада звинуватила його у тісній зв’язці із російськими фінансовими інтересами, звинувативши у шахрайстві та запровадивши проти нього відповідні санкції. Присутність Фукса у Лондоні, де він розкошує не перший рік, зневажаючи санкції, лише розпалює дискусії.

Показово, що відомий український журналіст-розслідувач Михайло Ткач з «Української правди» не так давно вступив у суперечку з Фуксом у Лондоні, наголосивши на його очевидних порушеннях як запроваджених санкцій, так і законів України щодо призову на військову службу. Ткач поставив під сумнів будь-які офіційні записи про виїзд Фукса з України, на що «біженець» ствердив, що він просто перетнув кордон з Польщею, перебуваючи серед натовпу інших українців.

Попередня історія Павла Фукса лише ускладнює його нинішній «смиренний» публічний образ. Він – колишній забудовник із кримінальними зв’язками, який заробив статки у росії, далі виїхав з рф в Україну приблизно у 2015 році, залишивши після себе шлейф та невдоволених ним кримінальних елементів й олігархів, котрі фінансували розкішні багатоповерхові проекти Фукса у москві. В Україні Фукс створив альянс із скритним і неоднозначним мільярдером Віталієм Хомутинником. Разом вони, як про це пишуть ЗМІ, підтримують політичну опозицію до президента України Зеленського.

У такому драматичному повороті подій, у липні місяці нинішнього року, інформатор ФБР подав 22-сторінкову заяву до юридичного комітету Сенату США. Розкриття інформації показує, що ФБР оцінило Фукса, як «актив російських спецслужб», вказуючи на те, що олігарх є інструментом, котрий використовувала російська розвідка задля досягнення своїх цілей. Хоча у розкритті й не вказується конкретна російська розвідувальна установа, Фукс був пов’язаний із фсб (сучасною наступницею кдб). Звинувачення щодо Фукса стосуються відмивання грошей для російських шпигунів та влаштовування провокацій в середині України, щоб виправдати риторику президента росії путіна про маячню з «денацифікацією», як привід для вторгнення рф в суверенну Україну.

Незважаючи на усі звинувачення Фукса, він мирно продовжує жити безбідним життям у Лондоні, що викликає безліч критичного характеру питань. Хто, приміром, у британському уряді все ще готовий дозволяти людині, відомій серед російських банд як «Найманець», жити в одному з потужніших фінансових центрів Європи? Здавалося б, його присутність у Лондоні прямо суперечить логіці, враховуючи його «репутацію» та усі чинні звинувачення щодо нього – санкції РНБО, підозра СБУ, суспільне несприйняття тощо.

СБУ публічно заявила, що з 2018 року Павло Фукс привласнив приголомшливу кількість активів українських компаній на десятки мільярдів гривень. Згідно зі звітами Yahoo News та The New Voice of Ukraine, Фукс використовував фінансову вразливість цих компаній, займаючись незаконною діяльністю, котра порушувала їхню звичну роботу, що дозволило йому захоплювати над ними контроль. Це й призвело до дуже значних фінансових втрат для України та звинувачень в ухиленні від сплати податків як самого Фукса, так і його спільників.

Ще більше посилює картину той факт, що українська влада оголосила про звинувачення Фукса та топ-менеджерів його холдингової компанії в ухиленні від сплати податків. Влада заарештувала корпоративний контроль і рахунки кількох компаній, причетних до незаконної діяльності Фукса, а також значні активи, включаючи нерухомість та транспортні засоби. Деякі з цих активів передано до Агентства України з повернення та управління активами (АРМА), яке діє в якості державного розпорядника для пошуку, відстеження та управління активами, отриманими в результаті корупції та інших злочинів.

Ця подія відбулася на тлі звинувачень іншого українського олігарха – Дмитра Фірташа, якому інкримінують привласнення коштів на суму у 484 мільйони доларів США в період з 2016 по 2022 роки. Фірташ також потрапив під санкції як з боку США, так і України. Проте, продовжує відкидати звинувачення щодо нього та має намір захищатися у суді.

Неабиякої інтриги додає факт, що Фукс чітко визнав, що найняв колишнього мера міста Нью-Йорк та екс-адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані для лобістських цілей (лобізм інтересів міста Харкова у США). Джуліані це заперечує. Однак, розслідування американських та британських медіа показали, що Фукс був об’єктом кількох розслідувань правоохоронних органів США. Відомо, що окрім Джуліані Фукс найняв підсанкційного (санкції за втручання у вибори у США) Андрія Теліженка, а також розвивав партнерські відносини із різними кримінальними та підсанкційними політиками і бізнесменами.

В матеріалах журналу Mother Jones Руді Джуліані підтвердив, що його компанію «Giuliani Security & Safety» у 2017 році найняв Павло Фукс для консультаційної роботи у Харкові. Джуліані зазначив, що Фукс профінансував початкову оцінку заходів безпеки та реагування на кризові явища у Харкові, а також консультаційну роботу в рамках проекту меморіалу Голокосту.

Згідно з повідомленням журналу «Новое время», Фукс використовував досвід Джуліані для створення Офісу інвестиційної підтримки у США в інтересах міста Харкова. Джуліані, одначе, спростував будь-яку обізнаність про такі заяви, заперечивши участь у подібній діяльності у США.

Присутність Джуліані у Харкові в листопаді 2017 року, місті з населенням 1,4 мільйона осіб неподалік кордону з росією, була пов’язана з його професійними зобов’язаннями. Незважаючи на те, що того ж року його бачили разом із Фуксом у Нью-Йорку, Джуліані применшив ступінь їхніх зв’язків, заявивши, що його безпосередня робота завершилася у грудні 2017 року, без жодних подальших постійних контактів з Фуксом через його фірму.

Хоча Джуліані приховував фінансові деталі угоди з Фуксом, він стверджував, що гонорари відповідали глобальним стандартним ставкам його фірми, та зазначав, що ця діяльність не суперечить його роботі, як особистого адвоката Дональда Трампа. Тим не менше, сценарій оголює вкрай заплутані ситуації, які випливають з міжнародної клієнтської бази Джуліані.

Діяльність Джуліані в Україні привернула увагу громадськості особливо тому, що Фукс, серед інших українців, виявився помітною фігурою на тлі розслідування відносно Трампа та росії. У звітах The New York Times висвітлювалась присутність Фукса на інавгурації президента Дональда Трампа із подальшими зустрічами у Вашингтоні, де окремі українці зустрічалися з людьми із орбіти Трампа, щоб обговорити «мирні пропозиції» стосовно російсько-українського конфлікту, які, здавалося, точно відповідали цілям та інтересам кремля.

Якщо вірити останнім перевіреним чуткам, Фукс може «грати», щоб таки відвідати Сполучені Штати. Ця інформація з добре обізнаних джерел у Великій Британії та США може додати черговий рівень таємниці навколо фігури Фукса.

Через свою речницю Фукс відкинув усі звинувачення у правопорушеннях, стверджуючи, що кримінальні звинувачення та санкції стосовно нього є політично мотивованими. Він продовжує наголошувати на підтримці військових зусиль України у війні з рф… Щоправда, робить це зі своєї розкішної резиденції у Лондоні, що різко контрастує зі зростаючою кількістю доказів та звинувачень проти нього.

Ендрю Хекні, оглядач International Policy Digest (США)