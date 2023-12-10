Ліванське угруповання “Хезболла” пообіцяло посилити атаки на військові бази Сполучених Штатів на Близькому Сході.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters."Напади бойовиків "Хезболли" на американські військові бази є початком нових правил взаємодії", – заявив представник угруповання.Міністр оборони США Ллойд Остін назвав "Хезболлу" відповідальною за напад на американське посольство в Іраку у п’ятницю, 8 грудня і сказав, що США залишають за собою право відповісти.Ліванське угруповання взяло на себе відповідальність за 11 нападів на американські сили. А офіційні особи Сполучених Штатів повідомили про понад 80 атак в Іраку та Сирії на сили США з середини жовтня.Атаки на військові бази США на Близькому СходіВідтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 людей.У відповідь США завдали ударів по двох об’єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.Також 21 листопада США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п’яти до восьми бойовиків.8 грудня в іракському Багдаді під ракетний обстріл потрапило посольство США. Як стверджують представники іракської служби безпеки, загалом було випущено 14 ракет "Катюша". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.