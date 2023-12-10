Президенти Венесуели та Гаяни зустрінуться, щоб спробувати розрядити зростаючу напругу через претензії Каракаса на території сусідньої країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Зазначається, що цю зустріч організували співтовариство держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і Карибське співтовариство. Вона має відбутися в четвер, 14 грудня на острові Сент-Вінсент і Гренадини. Президент CELAC Ральф Гонсалвес повідомив, що на прохання двох країн на зустріч був запрошений також президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва. Він також розповів, що Карибське співтовариство та CELAC дійшли згоди щодо термінової необхідності деескалації конфлікту та започаткування відповідного діалогу."Час має важливе значення. Давайте всі вирішимо зробити цю історичну зустріч успішною", – заявив Гонсалвес.Що передувалоНагадаємо, раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав процес анексії Ессекібо – регіон сусідньої Гаяни, де виявили нафту та газ. Він становить дві третини території країни.Для цього Мадуро вирішив провести референдум. Після цього між Венесуелою та Гаяною почали допускати війну.Венесуельський президент також підписав низку указів про анексію частини території Гаяни, а також ухвалив "нову" карту країни з регіоном Ессекібо.Головне про конфлікт Венесуели з Гаяною і чим він може зашкодити Україні – в матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.