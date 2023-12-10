Не знаєте, що подивитися з дітьми, аби цікаво було усім? Якщо це так, або ж ви просто хочете пригадати хіти свого дитинства, вам точно варто придивитися до цього списку мультиплікаційних шедеврів.Які мультики розчулять та насмішать і дітей, і дорослих, розповідає РБК-Україна (проект Styler)."Красуня і Чудовисько" (Beauty and the Beast, 1991) Цей шедевр від Disney приваблює чудовою анімацією та історією, яка вразить дорослих та дітей. Багато хто вже дивився цей мультфільм, але це було давно. Можливо, варто пригадати цю чудову казку? "Тарзан" (Tarzan, 1999)Цей мультфільм вражає чарівною графікою та захоплюючою динамікою подій. Не варто недооцінювати старі хіти від мультиплікаторів. Це – класика, яка не виходить з моди. "Історія іграшок" (Toy Story, 1995)Цей анімаційний шедевр від Pixar розповідає про іграшок, які оживають, коли їхні власники не бачать. Готуйтеся плакати та сміятися. Сюжет вас точно вразить та приємно здивує. "Рататуй" (Ratatouille, 2007)Анімаційна історія розповідає про кулінарного героя-мишеня, яке мріє стати великим шеф-кухарем. Не дарма сцени з цього мультфільму знову почали з’являтися у жартівливих відео. Дивіться та надихайтеся. Мадагаскар (Madagascar, 2005)Веселий анімаційний фільм розповідає історію чотирьох тварин – лева Алекса, зебри, гіпопотама та жирафа. Вони зіткнулися з пригодами, втекли з зоопарку та опинилися на дикому Мадагаскарі. Шрек (Shrek, 2001)Комедію, де огр Шрек вирушає рятувати принцесу Фіону, можна передивлятися знову і знову. Фільм славиться гумором, непередбаченими сюжетними поворотами та незабутніми персонажами. У пошуках Немо (Finding Nemo, 2003)Анімаційний фільм від Pixar, в якому весела рибка-хірург Марлін вирушає в епічну подорож через океан, щоб знайти свого сина Немо. Разом з Дорі, Марлін долає випробування та розуміє, що таке родина насправді. Нагадаємо, раніше ми називали 5 розривних комедій, які змусять вас забути про смуток.Окрім цього, нещодавно з’явився список 7 нормальних серіалів про 80-ті замість “Слово пацана. Кров на асфальті”.