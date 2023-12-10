У Новому році представникам п’яти знаків Зодіаку варто готуватися до пригод. Вони отримають шанс почати нове життя й змінити усе, що їм не подобалося.Кому варто чекати на подарунки від 2024 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Collective World.ОвенУ цьому новому етапі вашого життя вам відкриються нескінченні можливості для вдосконалення та засвоєння нових навичок. До завершення 2024 року ви знайдете справу, яка вас збагатить. Обирайте те, про що вже так давно думали.БлизнюкиВи зможете поставити перед собою чітку мету, зосередьте усю свою енергію й вам вдасться усе, про що ви мріяли. У 2024 році нічого не зможе завадити вам у досягненні цілей, якщо ви будете наполегливо йти за своїм власним шляхом.РакНовий етап, який ось-ось настане, вимагатиме відваги. Окрім цього, задля досягненні висот, які ви ставите перед собою, вам знадобиться трохи везіння. До кінця наступного року ви зрозумієте, як знайти щастя.ВодолійВи перетворите свої амбіції на реальність. До кінця 2024 року ваші бажання випробовувати нове та життєлюбство стануть ключовими факторами. Завдяки цьому ви досягнете дуже багато. РибиУ Новому році ви зможете зміцнити зв’язки, особливо в аспекті кохання, роблячи їх глибшими та значущими. До кінця 2024 року на вас чекає пригода, яке приведе до неймовірного роману, який стане початком вашого нового життя.Нагадаємо, раніше вже стало відомо, які чотири знаки Зодіаку купатимуться в грошах усю зиму.Також ми розповідали, які знаки Зодіаку раптово розірвуть стосунки, але це принесе їм лише щастя.