Російські окупанти зосередилися на Авдіївці та Мар’їнці, знову активізували артилерію. На Таврійському напрямку 90% боїв точаться у районі Авдіївки та Мар’їнки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону."Ворог продовжує йти вперед. Майже вся активність його зосереджена на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Понад 90% боєзіткнень минулої доби відбулося саме там", – сказав речник.За словами Штупуна, протягом минулої доби окупанти не завдали авіаударів, також зменшилася кількість застосування дронів-камікадзе. Але на тлі цього побільшало ударів артилерією, де є можливість росіяни застосовують броньовану техніку."Б’є (ворог, – ред.) по дорогах і по населених пунктах, намагається ускладнити нашу логістику", – додав він.Як зазначив речник, у районі Авдіївки та Мар’їнки було відбито за добу десятки ворожих атак. Штупун пояснив, що перед наступами противник намагається вибити українських захисників з позицій артилерією, а потім кидає піхоту із застосуванням бронетехніки, якщо є така можливість.Бої за АвдіївкуРосійські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.За словами українського командування, втрати росіян в Авдіївці більші, ніж у Бахмуті. За попередніми даними, окупанти втратили там понад 10 тисяч солдатів. Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного. Наразі завод контролюють ЗСУ.Станом на ранок 9 грудня в Авдіївці залишаються понад 1200 осіб, найбільшою проблемою залишається логістика до міста.Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар’їнки – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.