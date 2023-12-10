У районі міста Куп’янськ Харківської області прикордонники влучним пострілом з ударного дрона спалили ворожий бліндаж і техніку російських загарбників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.Удар боєприпасом з безпілотника реалізували аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". На голови окупантів прикордонники скинули три боєприпаси, які спалили ворожий бліндаж і позашляховик. Сили оборони активно ліквідовують загарбників9 грудня над Сумською областю прикордонники збили антидроновою рушницею ворожий FPV-дрон. Безпілотник втратив висоту та впав на землю.А кілька днів тому українські прикордонники ліквідували російський "Урал" на Куп’янському напрямку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.