Російські терористи атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула людина.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна."Російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина", – пише Прокудін.За словами голови Херсонської ОВА, внаслідок атаки також є й постраждалий. Наразі йому надається медична допомога.Обстріли Херсонської областіПісля звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 8 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 62 обстріли. Загалом було випущено 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема 41 снаряд влучив по Херсону.Терористи поцілили у: житлові квартали населених пунктів області; будівлю об’єкта критичної інфраструктури у Херсоні.Внаслідок атаки був поранений. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.