Протягом останніх двох тижнів спецпризначенці СБУ знищили близько 500 російських терористів. Продемонстрували ювелірну роботу операторів дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України."Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам "параскінуть мазгамі". Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень – ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій "А", – пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 грудня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 338 820 військових.Зокрема на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували у тому ж числі 337 російських терористів. Зокрема знищили 9 одиниць військової техніки ворога. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.