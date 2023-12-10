У Дніпрі згорів “народний меморіал”, який з’явився на житловому масиві Перемога біля будинку, у який влучила ракета під час удару, влаштованого РФ 14 січня 2023 року.Що відомо про інцидент з меморіалом, а також як на це реагують військові та цивільні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час написання матеріалу було використано джерела: Telegram-канали “ХДніпро”, “Говорять Снайпер”.Що сталося з "народним меморіалом"Вранці, 10 грудня, у мережі з’явилися відео, на яких можна побачити спалений "народний меморіал". Місце біля зупинки навпроти зруйнованого будинку, куди люди приносили квіти, іграшки та свічки, стало чорним. Майже усе згоріло.Повідомляється, що "меморіал" горів вночі. Але що саме сталося – невідомо. Втім, більшість Telegram-каналів пише про те, що "меморіал" підпалили.

"Народний меморіал" у Дніпрі… pic.twitter.com/Ev5UDUbtUA— Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 10, 2023Що кажуть цивільні та військовіІнцидент з "меморіалом" обурив мережу. Військовий Стас "Осман" Бунятов написав, що сподівається на те, що винних знайдуть та покарають."Просто щоб ви розуміли, що відбувалися в країні прямо зараз…Я дуже надіюся, що тилові силовики міста Дніпра розберуться в цьому вкрай ганебному випадку і ті хто доклав до цього руку понесуть суворе покарання", – написав "Осман".Окрім цього, лютують прості користувачі мережі. Більшість з них не вірить у те, що пожежа сталася випадково. Тому українці пишуть: "Нема слів. Які виродки" "Тварюки" "Сподіваюся, таких гнид теж спалять".

Реакція мережі (скріншот)У поліції інцидент поки що ніяк не коментують. Хто причетний до спалення "народного меморіалу" на Перемозі – залишається загадкою.Нагадаємо, внаслідок удару по будинку у Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року, загинули щонайменше 44 людини.Навесні мер міста Борис Філатов розповів, що зроблять із зруйнованим будинком.