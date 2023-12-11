Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі, якими росіяни намагалися атакувати територію України сьогодні вночі, 11 грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.Повідомляється, що зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – у Миколаївській області. Дронами успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України."Крім того, близько 4 ранку 11 грудня окупанти вдарили по Київській області вісьмома балістичними ракетами. Удар був завданий з північного напрямку, попередньо – з Брянської області Росії", – зазначили у Повітряних силах.Зазначається, що всі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр". Нічна атака на Київ 11 грудняВночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.Незабаром у КГВА повідомили, що у Києві працювали сили ППО. У Дарницькому районі у житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина та двоє дорослих.Внаслідок атаки також уламок ракети пошкодив недобудований будинок, пожежу в ньому оперативно загасили. Також повідомлялося про задимлення на даху багатоповерхового будинку у Голосіївському районі, але інформація про нього не підтвердилась.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.