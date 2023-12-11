Російське військове командування, ймовірно, запровадило заборону для солдатів і офіцерів на використання цивільних транспортних засобів у військових цілях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Повідомляється, що у військовій прокуратурі намагалися конфіскувати всі позашляховики марки УАЗ в одному з підрозділів морської піхоти, але офіцери цього підрозділу переконали чиновників дозволити зберегти транспортні засоби.Зазначається, що заборона використання цивільної техніки у військових цілях може ускладнити пересування російських військових, постачання припасів і боєприпасів, а також евакуацію поранених і, отже, зрештою деморалізувати військовослужбовців. Передбачається, що така заборона пов’язана зі спробами мінімізувати випадки дезертирства та ускладнити варіанти для неузгодженого з командуванням відступу з позицій.Ключові висновки ISW : Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що цілі РФ в Україні не змінилися. Кремль продовжує виражати зростаючу антиізраїльську позицію у війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС, незважаючи на вдаваний інтерес до ролі нейтрального арбітра у конфлікті. Російська військова влада у Вірменії, ймовірно, намагається зберегти військову владу над Вірменією на тлі погіршення вірмено-російських відносин. Російські війська продовжили наступальні дії у районі Бахмута і Авдіївки, і на окремих ділянках просунулися вперед.Раніше повідомлялося, що російські загарбники заборонили з 1 січня 2024 року рух автотранспорту з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.