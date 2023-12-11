Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто. Це буде перша їх зустріч з початку повномасштабної війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ."Сьогодні я зустрінуся з міністром закордонних справ Угорщини. Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення", – сказав український міністр.За словами Кулеби, зустріч означає, що Україна продовжує говорити з Угорщиною, зокрема, і напередодні саміту лідерів ЄС."Ми продовжуємо діалог і говоримо з Угорщиною. І як я сказав, Україна змінила своє законодавство стосовно освіти і використання мов національних меншин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. Цей факт має поважатися", – наголосив глава МЗС.Він додав, що у рішенні Європейської комісії були чіткі умови про те, що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Кулеба підкреслив, що усі ключові рекомендації Венеційської комісії були виконані.Угорщина блокує рух України до ЄСНагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов’язане з підтримкою України. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС.Європейські ЗМІ припускають, що через Угорщину початок переговорів про вступ України можуть відкласти на березень 2024 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.