Українські чиновники почали подавати декларації про доходи після того, як норма була повернута в законодавство. З 10 грудня документи доступні у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі декларацій.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр.Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задекларував за 2022 рік 1,337 млн гривень доходів, з яких 1,249 млн гривень – зарплата. Також міністр вказав 316 тисяч гривень на банківських рахунках і 42 тисяч євро готівкою.Кулеба володіє квартирою (52,9 кв. м) у Києві та спільно з дружиною та дочкою ще однією квартирою (125,7 кв. м) у Києві. Його дружина володіє автомобілем Tesla Model 3 2021 року випуску.Відкритий доступНаціональне агентство з питань запобігання корупції з 10 грудня відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. При цьому зазначається, що якщо у реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Потім на вимогу ЄС та МВФ норму повернули. Однак Верховна рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо відкриття реєстру декларацій.Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.