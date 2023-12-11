Російські війська намагалися атакувати Київ повітряними цілями, які летіли балістичною траєкторією, сьогодні вночі, 11 грудня. Сили ППО збили 8 повітряних цілей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."За попередньою інформацією, близько 4:00 11 грудня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області. Загалом протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, що летіли в напрямку столиці балістичною траєкторією", – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Нічна атака на Київ 11 грудняВночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після яких оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.Незабаром у КДВА повідомили, що у Києві працювали сили ППО. У Дарницькому районі у житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувалася дитина та двоє дорослих.Внаслідок атаки також уламок ракети пошкодив недобудований будинок, пожежу в ньому оперативно загасили. Також повідомлялося про задимлення на даху багатоповерхового будинку у Голосіївському районі, але інформація про нього не підтвердилась. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.