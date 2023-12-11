“Метінвест” в рамках мілітарної ініціативи “Сталевий фронт” Ріната Ахметова передав захисникам з В/Ч А1937 100 од. активних навушників Peltor ComTac XPI. Модель оснащена високочастотними мікрофонами та здатна обмежувати звуки до безпечного рівня 28 дБ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.Спеціальні навушники для бійців – обов’язкове обладнання в умовах війни з активним використанням артилерії. Нормальний звуковий фон для людини знаходиться в межах від 0 до 100 дБ. Часте перебування під впливом звуку 140 дБ і вище призводить до незворотного пошкодження слуху. Звуки пострілів та розриви артилерійських снарядів значно перевищують 150 дБ, що травмує слух наших воїнів."Такі активні навушники є важливим елементом екіпірування бійця на фронті. Всередині – спеціальний електронний блок, який ловить звуки та змінює їх. Що дозволяє уникнути пошкоджень слуху під час бойових операцій, знаходячись під обстрілом противника", – пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання проектного офісу "Метінвест" Олександр Куль.Навушники сумісні з більшістю радіостанцій, що є у використанні Сил оборони. Загальна вартість переданого обладнання - понад 1,5 млн грн.Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грнТермінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.