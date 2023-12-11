Вночі 11 грудня Київ зазнав російського ракетного обстрілу. У КМВА виклали фотографії наслідків.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).КМВА виклала фотографії наслідків ракетної атаки постраждалого мікрорайону Бортничі, Дарницького району Києва. На знімках видно, що уламки ракет потрапили до приватної житлової будівлі, яка пошкоджена і з вибитими вікнами."Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи", – написали у адміністрації. Фото: наслідки нічного обстрілу Києва (t.me/VA_Kyiv/3732)Нічний обстріл КиєваВночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після – оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.Уламки ракет впали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Є поранені.Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли балістичною траєкторією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .