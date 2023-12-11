Коронавирус стал настоящей проблемой для современной медицины. Многие ученые ищут способ не только симптоматического лечения, но и как можно побороть данную проблему полностью. Сейчас нет лекарства или же вакцины со 100%-й эффективностью. Именно поэтому многие начали искать эффективные способы среди нетрадиционной медицины. Настоящим открытием стал каннабис при covid 19, поскольку растение может похвастаться многочисленными полезными соединениями, которые благоприятно влияют на иммунитет и повышают общий тонус организма.

Обратите внимание, что мы не призываем к употреблению, выращиванию и хранению каннабиса, а также самолечению! Данная статья имеет научно ознакомительный характер.

Профилактика каннабисом вместо вакцины от коронавируса

В 2020 году канадскими учеными было сделано открытие. Они заявили, что некоторые сорта конопли из вида сативы в состоянии победить коронавирус – это было доказано в лабораторных исследованиях. Кроме того, ученые выяснили, что каннабидиол в состоянии минимизировать риск инфицирования Covid-19 на 70-80%. Но на этом положительные свойства растения не заканчиваются. Мощные сорта каннабиса с большой концентрацией терпенов в состоянии смягчать осложнения от коронавируса. Если включить прием марихуаны в протоколы лечения пневмонии, то удастся предотвратить следующие осложнения:

переход воспалительного процесса на сердце (миокардит);

острая почечная недостаточность;

отек легких;

прогрессирующая дыхательная недостаточность.

При этом исследователи не спешат сразу заявлять о том, что они победили коронавирус. Впереди предстоит еще декриминализация марихуаны со всеми вытекающими. Кроме того, требуется провести не только лабораторные опыты, но и клинические, чтобы доказать пользу масла каннабиса при коронавирусной пневмонии на реальных пациентах.

Каннабис помогает иммунитету

Дело канадских исследователей решили продолжить американские и израильские ученые, которые изучили положительные свойства не только КБД, но также и терпенов, содержащихся в большом количестве в растениях. Представленные соединения не оказывают психоактивное воздействие, наоборот, они не позволяют потерять голову от резкой эйфории после приема марихуаны. По итогу остается только:

ощущение насыщения;

умиротворение;

легкая расслабленность.

Именно терпены отвечают за вкусовые качества и аромат растения. Кроме того, им свойственны выраженные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, способные значительно улучшить состояние во время борьбы с пневмонией.

Как марихуана помогает в борьбе с СOVID-19

Сейчас терапевтическое действие каннабиса во время борьбы с Covid-19 изучается во многих странах. Клинические испытания неоднократно подтверждали противовоспалительное действие и иммуномодулирующее свойство марихуаны. Прием каннабиса позволяет облегчить течение болезни. С его помощью:

подавляются воспалительные процессы;

усиливается иммунитет;

предотвращается распространение осложнений на органы, которые находятся рядом.

Все же, лечение коронавируса каннабисом на данный момент находится на стадии лабораторных исследований. Ученым предстоит проделать большую работу, чтобы доказать его 100% эффективность.

Источник: https://smartshop-smartshop.ua/