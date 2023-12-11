В рамках підготовки до березневих виборів президента в Росії, російські терористи почали завозити “агітаторів” на тимчасово окуповані території України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.Щоб вислужитись перед диктатором Володимиром Путіним, окупанти розпочали підготовку до незаконних виборів президента на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема: в Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях; проводять збори в приміщенні райдержадміністрації – глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати; за інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам брехню про диктатора і "російський мир". "Проте наші люди точно знають правду, а "російський мир" - злидні, терор, несвободу – бачать своїми очами", – додаф Федоров. Вибори президента в Росії8 грудня, чинний голова Кремля Володимир Путін заявив про намір вп’яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР". Як стверджувало видання Reuters, переобрання дозволить диктатору залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков переконує в тому, що Путіна нібито на наступний термін переоберуть з результатом понад 90% голосів.Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні – з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.