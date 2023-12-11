В Україні на законодавчому рівні встановили покарання за порушення комендантської години. Законопроєкт був підтриманий депутатами у першому читанні та передбачає досить великі штрафи за прогулянки вулицями вночі.Які саме штрафи тепер будуть за порушення комендантської години та у яких випадках можна уникнути покарання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на законопроєкт №10195.Які передбачаються штрафиДля фізичних осіб: від 8500 до 17 000 гривень.За повторне правопорушення: від 17 000 до 34 000 гривеньДля суб’єктів господарювання: від 51 000 до 102 000 гривеньЗа повторне правопорушення: від 170 000 до 340 000 гривеньУ яких випадках штрафувати не будутьЗа інформацією МВС, українців не будуть штрафувати у таких випадках: При прямуванні до/з укриття під час повітряної тривоги При супроводженні поранених, важкохворих При здійсненні заходів з евакуації населення або рятування майна При наданні медичної (домедичної) допомоги При перебуванні в стані крайньої необхідностіРаніше також вважалося, що при добиранні з вокзалу або на вокзал при наявності квитка на потяг під час комендантської години – також не вважається порушенням. Чи буде ця норма включена у новий законопроєкт – поки що не відомо.Варто зазначити, що цей законопроєкт пройшов усі обговорення у Комітетах та 9 грудня був прийнятий за основу у першому читанні. Зараз штрафи ще не вступили у дію, бо законопроєкт готується до другого читання.Раніше ми писали про те, чи законно вручати повістки у спортивних залах.А ще розповідали про те, за відсутність якого знаку заклади можуть отримати штраф.