Погода у Києві 10 грудня погіршилася, столицю накрив туман. Водіям та пішоходам дали поради.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.Як і прогнозували синоптики, Київ сьогодні огорнув сильний туман. Видимість знизилася до 200-500 метрів.Водіям радять дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі.Влада столиці закликала пішоходів бути уважними та обережними, а також одягати світловідбивні елементи - флікери, Це дозволить бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні на сході, північному сході та у Дніпропетровській області вдень сніг та мокрий сніг. Місцями можливий дощ. У Запорізькій, Херсонській області та в Криму очікується помірний дощ.У Києві сьогодні хмарно, але без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледицю. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.