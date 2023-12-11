Регулярна першість Національної хокейної ліги 2023/24 фактично щодня генерує видовище для шанувальників сутичок на льоду. У черговий ігровий день знакові двобої відбулися в Коламбусі та Анахаймі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків. У столиці штату Огайо оборонець "Блю Джекетс" Ерік Гудбренсон за мотивами одного епізоду заробив аж 27 хвилин штрафу. Він встиг почубитися з кількома хокеїстами "Флориди".Головною мішенню хулігана "Коламбуса" став форвард "Пантерз" Нік Казінс. Ворожнеча розпочалася з поштовху останнім Гудбренсона в борт на початку другого періоду. А в середині 20-хвилинки бойовитий канадець відплатив кривднику – схопив за шию, кинув на лід і почав несамовито лупцювати. Казінса від розправи врятували гуртом рефері, суперники та одноклубники. Зате центрфорвард "Анахайма" Раян Строум обрав два об’єкти атаки – вінгера "Вінніпега" Кайла Коннора та його одноклубника Марка Шайфлі. У першого забіяка брутально в’їхав, а другому дісталося за спробу помсти.Строум і Шайфлі обмінялися кількома потужними ударами. Поступово ініціативою заволодів форвард "Дакс". Після влучного бокового центральний нападник гостей трохи "поплив". Зрештою, Строум ще кількома ударами відправив Шайфлі на лід. За свої "подвиги" хуліган "Анахайма" отримав вилучення до кінця поєдинку.До слова, шведський голкіпер “Міннесоти” Густавссон став першим героєм дня з шатаутом проти “Сіетла”.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.