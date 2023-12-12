Мобілізація в Україні продовжується, а повістки вручають військовозобов’язаним чоловікам. Але зараз з повістками почали вручати одразу повідомлення про розгляд справи.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео адвоката Романа Сімутіна.Новий спосіб вручення повістокПравозахисник навів приклад, як 5 грудня чоловіку вручили повістку, якою зобов’язали прибути наступного дня й одразу дали підписати повідомлення про розгляд адміністративної справи. Її було призначено на наступний день – 6 грудня."Тобто, якщо ти не прибудеш на визначену дату, то щодо тебе винесуть постанову та визнають винним за ст. 210-1 КУпАП", – повідомив експерт.А це означає штраф.Чи законні такі дії?Адвокат повідомляє, що такі дії є протизаконними."Тут згадується фільм, де агентів відправляли у майбутнє затримати й запроторити до в’язниці людей, які ще тільки подумки збиралися скоїти злочин. Ніякої аналогії не відчуваєте? Суть прийому наступна: якщо ти не прийдеш, тоді ми на тебе складемо постанову. А ти ж, імовірно, не прийдеш, тому ще й постав завчасно підпис і ми тебе покараємо в разі неявки, бо ти потенційний порушник. Такий собі превентивний удар", – вважає Сімутін.За його словами, мало того, що повістка вручається у спосіб, не передбачений законодавством, так "вони геть без остраху змушують підписатися під документом про вчинення порушення у майбутньому".Адвокат зазначає, що до цього всього, на документах ще й значиться не підпис начальника ТЦК, а звичайне факсиміле, тобто начальник не підписував їх вручну, як то треба відповідно до закону."Придивіться уважно: підписи на цих "папірцях" ідентичні, навіть закарлючки однакові. А чи можна у такому випадку скасувати постанову та штраф? Так, якщо належним чином все зафіксувати, а найкраще - зафільмувати", – попереджає Роман. Читайте також, чи можуть вручити повістку тому, хто має право на відстрочку.До цього ми писали, що в Україні хочуть призвати ще одну категорію громадян.