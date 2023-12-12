Масштабний збій у мережі мобільного оператора “Київстар”. Абоненти скаржаться на відсутність зв’язку, сайт компанії не працює.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.Користувачі в соціальних мережах масово повідомляють про відсутність зв’язку. Офіційних повідомлень від "Київстару" не надходило, сайт оператора недоступний.В окремих регіонах крім мобільного зв’язку не працює і стаціонарний Інтернет.В ефірі національного марафону також підтвердили інформацію і повідомили, що співробітники, які користуються цим оператором, наразі не мають зв’язку.

Фото: сайт "Київстару" на цей час недоступнийКористувачі повідомляють про проблеми зі зв’язком у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.