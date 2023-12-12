Російським військовим бракує приладів нічного бачення та спеціальних камер для безпілотників для ведення бойових дій вночі, а також відповідної військової підготовки у темний час доби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.Російські війська стикаються з труднощами під час ведення бойових дій вночі. Численні повідомлення від загарбників підкреслювали цю тенденцію з початку війни, особливо наприкінці листопада 2023 року.Так, один користувач соціальних мереж назвався російським солдатом, який перебуває на окупованій частині Херсонської області. Він відзначив нестачу приладів нічного бачення і камер, здатних працювати в умовах низької освітленості для безпілотних літальних апаратів.Як вказують аналітики, прилади нічного бачення часто фігурують у списках обладнання, яке російські підрозділи просять у своїх родин та прихильників.Тим часом українські війська часто отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів.У Міноборони Британії зазначають, що ці проблеми росіян також пов’язані з тим, що військові навчання у РФ рідко роблять акцент на тренуваннях в нічний час.Натомість, як правило, вони будуються в напрямку постановочних, денних заходів, щоб справити враження на старших офіцерів, які приїжджають з візитом. На противагу цьому, російський солдат стверджував, що українські сили пересуваються переважно вночі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.