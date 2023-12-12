Курс долара до гривні буде помірно зростати протягом наступних 12 місяців, прогнозують фінансові аналітики. Водночас інфляція в Україні буде менше за 10%.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.Курсові очікуванняЗа даними НБУ, фінансові аналітики у грудні 2023 року прогнозують курс протягом наступних 12 місяців на рівні 40,08 грн/долар. У жовтні вони чекали на курс 40,36 грн/долар.Населення чекає на курс 39,80 грн/долар (дані за листопад). Крім того, банкіри прогнозують курс на рівні 41,16 грн/долар (жовтень). Інфляційні очікуванняФінансові аналітики у грудні 2023 року покращили очікування щодо зростання цін протягом наступних 12 місяців до 8,4% з 8,8%.Крім того, населення чекає інфляцію у 9,1% (дані за листопад), банкіри – 12,7% (жовтень).Курс долара та інфляціяКабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар. За прогнозом уряду, інфляція у 2023 році становитиме 7,1%, у 2024 році – 9,7%.Національний банк у жовтні покращив прогноз інфляції до кінця 2023 року з 10,6% до 5,8%. Водночас, на 2024 рік прогноз інфляції підвищено з 8,5 до 9,8%.У листопаді інфляція впала до 5,1%. Курс долара наразі перебуває на рівні 37 гривень на міжбанку та 37,75 на готівковому ринку.