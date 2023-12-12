Незважаючи на відсутність морозу вдень, сьогодні в Україні погоду таки зіпсують мокрий сніг та дощ. Щоправда, вони торкнуться лише південь та схід.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Невеликий, у східних областях помірний мокрий сніг та дощ, на півдні країни невеликий дощ", – розповіли синоптики.У північних, східних та центральних областях ожеледь, на сході країни місцями налипання мокрого снігу та вранці у південній частині подекуди туман.На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних та центральних областях до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла. Потепління в Україні Від вчора,11 грудня, в Україні теплішає, йде відлига. Загалом у грудні 2023 в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.