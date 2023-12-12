В Україні мобільний оператор “Київстар” потрапив під потужну хакерську атаку, через це стався збій у роботі і користувачі залишилися без інтернету. “Нова пошта” розповіла, як можна забрати посилку без доступу до мережі.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook “Нової пошти”.Як забрати посилкуУ компанії повідомили, що забрати посилку з поштомата у разі потреби можна і без інтернету чи мобільного зв’язку. Для цього потрібно виконати простий алгоритм дій: там де є інтернет у додатку знайдіть потрібну експрес-накладну сплатіть вартість залишіть її відкритою (не закривайте додаток) підійдіть до поштомата та увімкніть Bluetooth відкрийте на телефоні додаток з накладноюДалі все, як завжди – відкрийте комірку та тисніть "Підтвердити отримання".Якщо вам потрібно забрати посилку з поштомата – скористайтеся цим алгоритмом та отримайте відправлення без мобільного зв’язку.Як відправитиВідправити посилку через поштомат можна дуже легко. Перш ніж відправити посилку, виконайте наступні дії: відкрийте додаток та створіть посилку далі знайдіть номер свого поштомата введіть адресу одержувача вкажіть інформацію про посилку натисніть "Розрахувати вартість" створіть електронну накладну (ЕН) в кінці сплатіть за доставкуЩоб відправити посилку через поштомат, виберіть коробку потрібного розміру. Важливо щоб вона перевищувала розміри: 60/40/30. Вага – не більше 30 кг. Раніше ми повідомляли, як полагодити інтернет та зв’язок на своєму телефоні.Також “Нова пошта” попереджувала про шахраїв, які поширюють фейковий розіграш.