Масштабний збій у роботі мобільного оператора “Київстар” вплинув на роботу деяких банкоматів та терміналів самообслуговування ПриватБанку.Про це у коментарі РБК-Україна розповів прессекретар ПриватБанку Олег Серга. "У зв’язку зі складностями в роботі мобільного оператора "Київстар" деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку", – сказав Серга.За його словами, банку відомо про ситуацію зі складнощами. Наразі докладається максимум зусиль, щоб вирішити ситуацію."Ми робимо все, щоб забезпечити доступність всіх продуктів та послуги бути поряд у режимі 24/7", – додав прессекретар банку.Серга також навів оцінки масштабів збоїв у ПриватБанку: банкоматна мережа – 5%, POS-термінали - до 30%.Збій у "Київстар" Нагадаємо, що сьогодні стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар".Як проінформувало джерело РБК-Україна, оператор "Київстар" потрапив під хакерську атаку. Очікується, що відновлення зв’язку та інтернету може зайняти деякий час.Зауважимо, що збій у роботі "Київстар" є масовим і спостерігається по всій країні. Абоненти зафіксували відсутність мобільного зв’язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.Користувачам спочатку рекомендували скористатися послугою національний роумінг, що дозволяє перемикатися між операторами. Але в цьому виникла проблема. Про неї дізнайтеся в роз’ясненні Мінцифри. Також абонентам радили скористатися і послугою е-сім.Тим часом збій у "Київстар" призвів і до інших нестандартних проблем по всій країні, пов’язаних із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", оплатою проїзду та роботи терміналів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.